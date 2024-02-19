لقاءات مكثفة لمركز الموهوبين بجنوب سيناء للتعريف بمسابقة "مواهب مصرية"

واصل فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، لقاءاته التعريفية بمسابقتي “التكنولوجيا الخضراء” و "مواهب مصرية" التي تنظمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعقد فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، لقاءً موسعًا، اليوم الإثنين مع الأخصائيين ومشرفي النشاط بمدرسة الأمل الرسمية لغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وكان في استقبال الفريق دينا الحسيني، مديرة المدرسة.

تضمن اللقاء التعريف بأهداف المسابقتين ومجالاتهما والشروط الخاصة بكل مجال وآليات التنفيذ والبرنامج الزمني للمسابقة.

وأوضح فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي أن “المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا” و"مواهب مصرية" تستهدفان جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتركز على اكتشاف وإبراز المواهب العلمية والأدبية والفنية.

وأشار إلى أن المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا تهدف إلى تعزيز استخدامات التكنولوجيا الخضراء وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة، بينما تتضمن مسابقة “مواهب مصرية” ثلاثة مجالات الأول : (المجال التقني): ويشتمل على أربعة فروع وهي "الإنفوجرافيك، وتصميم شعار، وبرمجة وتصميم مواقع، والتصوير والمونتاج"، ويختار الطالب أي من هذه الفروع حسب رغبته. و الثاني: (المجال الأدبي): ويشتمل على ثلاثة فروع وهي "القصص القصيرة، ونظم الشعر، والتأليف المسرحي"، الثالث (المجال الفني): ويشتمل على: رسم البورترية لشخصية معروفة ، والتعبير الفني، والغناء والإنشاد".

وأوضح فريق إدارة الموهوبين أنه سيجرى تصعيد صاحب المركز الأول في كل مجال على مستوى المدرسة ثم يتولى قسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة تعليمية التصفية على مستوى الإدارة ثم يتولى فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية التصفية على مستوى الجمهورية وتصعيد صاحب المركز الأول فقط في كل مجال على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المزيد من المعلومات والتفاصيل، تتوافر على الصفحة الرسمية المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات وتعليمات محمد حماد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية و في إطار تشجيع الطلاب الموهوبين ونشر ثقافة التميز والإبداع وخلق روح المنافسة وتحفيز الطلاب للمشاركة الفعالة واستثمار الطاقات في مجالات إبداعية متعددة.

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