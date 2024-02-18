الرئاسة الفلسطينية: المطلوب هو تحرك عربي متزايد أمام الاضطراب الإقليمي والدولي

قالت الرئاسة الفلسطينية: إن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية مفتاح الحل ومستقبل واستقرار المنطقة، وأن العدوان الإسرائيلي المستمر لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة والعالم.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، ستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر دون حصول دولة فلسطين على عضويتها في الأمم المتحدة وتجسيد استقلالها والوقوف أمام التهجير وجرائم الإبادة.

وتابعت الرئاسة: المطلوب هو تحرك عربي متزايد أمام الاضطراب الإقليمي والدولي ، وانه لا بد من تطوير الموقف الدولي لوقف العدوان لأن استمرار الحرب يمس الأمن القومي العربي والإقليمي وكذلك الدولي