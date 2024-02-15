مدير "تعليم الأقصر": نحارب الدروس الخصوصية ومجموعات الدعم تلبي رغبات الطالب

قال الدكتور صبري عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه يتم مواجهة الدروس الخصوصية بالمحافظة، يعمل به المعلمون، لافتًا إلى صدور قرار من محافظ الأقصر بمنع تجمعات الطلاب داخل القاعات الحكومية بهدف الدروس الخصوصية.

وأضاف "عثمان"، في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز": جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية تعمل في مجموعات الدعم المدرسية، ولاقت اقبالا من الطلاب.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، يتم توفير المعلم الكفء بمجموعات الدعم، حسب رغبة الطالب.

وتابع، قمنا أيضا مع فريق من موجهين العموم بعمل محاضرات مجانية للطلاب في " اللغة العربية، والعلوم، والرياضيات، وشهدت إقبالا من الطلاب في مدينة إسنا وأرمنت وكذا الأقصر.

وأكمل "عثمان"، شكلنا فريق عمل لمتابعة مجموعات الدعم المدرسي، بإشراف وكيل المديرية وكذا اختيار منسقين للتسجيل وإبلاغ الوزارة بأعداد الطلاب.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني السبت الماضي بعدد من مدارس المحافظات، وانتظمت الدراسة بجميع مدارس الجمهورية الأحد 11 فبراير.