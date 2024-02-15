رئيس الوزراء اللبناني يطالب بتقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن

طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، بتقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي بعد القصف على جنوبي لبنان أمس.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية موسعة ضد جنوب لبنان أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، ردا على القصف الصاروخي لحزب الله على شمال إسرائيل.

وأسفر قصف حزب الله عن مقتل سيدة إسرائيلية وإصابة سبعة آخرين، وارتفعت الأصوات داخل الكنيست وحكومة الاحتلال الإسرائيلية بضرورة ردع حزب الله وشن رد كبير ضد المناطق اللبنانية.