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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رئيس الوزراء اللبناني يطالب بتقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
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طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، بتقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي بعد القصف على جنوبي لبنان أمس.
وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية موسعة ضد جنوب لبنان أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، ردا على القصف الصاروخي لحزب الله على شمال إسرائيل.
وأسفر قصف حزب الله عن مقتل سيدة إسرائيلية وإصابة سبعة آخرين، وارتفعت الأصوات داخل الكنيست وحكومة الاحتلال الإسرائيلية بضرورة ردع حزب الله وشن رد كبير ضد المناطق اللبنانية.

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي سلاح الجو الإسرائيلي