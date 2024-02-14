إعلام عبري: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لـ"رد كبير" ضد لبنان

أفاد موقع واي نت العبري الإخباري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لـ"رد كبير" على وابل الصواريخ القاتل الذي أطلقه حزب الله على منطقة صفد في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، والذي وصفه بأنه يعني أكثر من مجرد مهاجمة مصدر النار.

وقال عضو الكنيست يولي إدلشتين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، إنه سيتم إبعاد حزب الله عن الحدود بطريقة أو بأخرى.

وأضاف "إما أن تكون هناك حرب شاملة ويتم إبعاد حزب الله ويتحمل مسؤولية النتائج في بيروت ولبنان، أو لن نسمح لهم برفع المستوى والرد بقوة، وسيتم نقلهم" بعيدا عن الحدود”، قال، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.