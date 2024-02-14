فريق بحثية "تربية عين شمس" يشارك بورقة عمل تطبيقية عن التحول الرقمي

شارك فريق بحثي من كلية التربية جامعة عين شمس، بورقة عمل تطبيقية مميزة بقيادة صفاء شحاتة عميد كلية التربية جامعة عين شمس.

وضم فريق العمل كل من هاني يوسف مدير وحدة التعلم الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، مجدي شعبان مدير وحدة القياس والتقويم، مي صالح مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي، عبد الرحمن ناجي نائب مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي ومسئول مشروع التخرج، نهى حسني عن وحدة التنمية المهنية المستدامة للموارد البشرية، نيرمين نتعي رئيس لجنة إعداد الجداول ومنسق مقرر تقنيات المعلومات والاتصال، محمد عبد الحفيظ مدير وحدة إدارة الازمات، سمر رجب مدير وحدة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، هبة سمير منسق مقرر اساسيات تعليم الكبار ومحو الامية.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرون للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، الذي أقيم بعنوان: "مستقبل النظم التعليمية والرقمنة".

جاءت ورقة العمل تحت عنوان: "سياسات إعداد المعلم في ضوء مستجدات التحول الرقمي بين الواقع والمأمول- كلية التربية جامعة عين شمس دراسة حالة".

وتناولت الورقة تجربة كلية التربية جامعة عين شمس الرائدة في تحقيق التحول الرقمي بكافة الخدمات التعليمية والبحثية والإدارية التي تقدمها الكلية، وقد انقسمت الورقة البحثية إلى ثلاثة أقسام.

أشاد الحضور بنجاح تجربة الكلية في التحول الرقمي.