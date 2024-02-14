حلا عمران: الحرب في سوريا لم تنته والوضع الاقتصادي مأساوي

قالت الفنانة السورية حلا عمران، إن الحرب في سوريا لم تنته، والشمال السوري، خاصة أدلب بالتحديد ما زال يقصف يوميًا من قبل النظام السوري وداعميه بينما الداخل السوري يعيش وضعًا اقتصاديًا مأساويًا في ظل احتلال مباشر أو غير مباشر لمعظم الأراضي السورية.

وأضافت «عمران»، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنها تعاونت مع المخرج على الشحرور في أكثر من عمل مسرحي، نتج عنه فتح محطات فنية وموسيقية جديدة وخاصة بالطرق الحركية للجسد، والعمل بشكل مختزل على صعيد الحضور والتعبير لصالح العمق فيه، مؤكدة أن العمل معه يقرب أكثر إلى السينما، وهذا المجال الموسيقي أسهم في ثراء تجربتها الفنية خلال الخمس سنوات الأخيرة بمثل هذه الطريقة الصحيحة.

وأشارت «عمران»، إلى المخرج سليمان البسام الذي تعاونت معه أيضا في العديد من الأعمال المسرحية كان آخرها عرض "صمت" الذي نالت عنه جائزة أحسن ممثلة في مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الرابعة والعشرين في العام 2023، فقد عملا سويا في العديد من الأعمال التي كللت بالنجاح.