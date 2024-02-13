برلماني: استهداف إسرائيل لرفح لعب بالنار وعلى الاحتلال تحمل آثار عدوانه

رفض النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إقدام إسرائيل على ضرب مدينة رفح الفلسطينية على حدود مصر، قائلا: إن ذلك تجاوز خطير ومصر مستعدة لكل السيناريوهات، وعلى إسرائيل أن تتحمل نتيجة عدوانها.

وأوضح أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، أن قصف الاحتلال لمدينة رفح انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومحاولة توسيع رقعة الصراع بالمنطقة، وأن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية برفض ذلك خصوصا وأن هناك مليون و400 ألف فسطيني لعب بالنار واستهتار بكافة القوانين والاتفاقيات، قائلا: إسرائيل تقوم بمغامرة عسكرية ستنعكس عليها سلبا، واصفا: إقدام إسرائيل على اجتياح رفع استمرار لجرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني رغم التحذيرات الدولية بخطورة هذا الاجتياح وتداعياته على المنطقة.

وشدد على أن ما يحدث يمثل تصعيد خطير وتهديد للسلام في المنطقة بأسرها ويؤكد أننا أمام حكومة متطرفة تسعى لجر المنطقة لحروب طويلة الأمد.

واختتم النائب عبده أبو عايشة، بالتوقف أمام ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، أن تصريحات بعض العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، لا تستهدف سوى التصعيد والمزيد من التوتر والتدمير في قطاع غزة، وقتل الفلسطينيين، مطالبا دولة الاحتلال بمراجعة حساباتها جيدا للفترة المقبلة ووقف الحرب عند هذا الحد.

