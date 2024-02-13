المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة حيازة الهيروين بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة ترويج مخدر الهيروين بالشرابية.

وكان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقى معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.