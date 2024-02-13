ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة حيازة الهيروين بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة ترويج مخدر الهيروين بالشرابية.
وكان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقى معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار بدائرة القسم.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية الأب السجن المشدد الهيروين المخدر التحريات القبض علي المتهم