فى ذكرى ميلاده.. سر الصداقة بين عمر الحريري والزعيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عمر الحريري، والذى قدم للفن الكثير من الأعمال الهامة وكان أحد نجوم العصر الذهبى للسينما والمسرح والدراما، وإليكم محطات من حياته..



البداية الفنية

درس التمثيل، وبدأ من خشبة المسرح وقدم العديد من الأعمال المسرحية، وكان هذا اللون من الفنون عشق كبير للراحل عمر الحريري، وظل يقدم أعمال مسرحية كثيرة، حتى جاء الوقت وقدم للسينما العديد من الأعمال ونال ثقة المخرجين والمنتجين، فالملامح الحيادية التى تمتع بها إلى جانب موعبته الفنية، جعلت منه فرس رهان فى كل الأدوار التى جسدها.



صداقة الزعيم

فى أول عمل يجمع الفنان عمر الحريري بالزعيم عادل إمام، فاجئه الأخير بأنه كان يحلم أن يقف أمامه وأن الفرصة سنحت له الآن لفعل ذلك.



وتابع الحريري فى لقاء تلفزيونى له أن الفنان عادل إمام أبدى سعادة كبيرة لمشاركته فى عمل فنى وهو مسرحية شاهد مشافش حاجه، والتى ظلت تعرض لسنوات، وذلك بسبب روح الحب والتفاهم بين نجوم العمل، وبعد ذلك العمل تم اللقاء الفنى مجددا من خلال مسلسل أحلام الفتى الطاير، ثم توالت الأعمال وإستمرت الصداقة حتى الرحيل.

تنبؤ الحريري برحلة نجاح الزعيم

توقع الفنان عمر الحريري نجاح الزعيم عادل إمام ، وأرجع ذلك لأسباب أهمها أن الفنان عادل إمام يملك حس إنسانى، وهو كان الباب الرئيسي لعبوره لقلوب الجماهير، وذلك بسبب إختياراته الفنية لمناقشة الملفات والقضايا التى تهم الناس، ومزج تلك المناقشة بالحس الكوميدي والساخر له.

أبرز أعماله

قدم الفنان عمر الحريري العديد من الأعمال الفنية بين السينما والمسرح والدراما، أبرز تلك الأعمال على مستوى السينما “رجل وإمرأتان، إمرأة فى مهب الريح، عودى يا أمى، غصن الزيتون، الخيانه العظمى، أهل القمة، معالى الوزير”، وعلى مستوى الدراما قدم “الوهم، القط الأسود، أوراق الورد، خطوات الشيطان، ألف ليلة وليلة، ساكن قصادى، عمر إبن عبدالعزيز، ماما فى القسم، سمارة" ، وعلى مستوى المسرح قدم “الغيرة، تعيش وتاخد غيرها، الشبعانين، شاهد مشافش حاجه، الواد سيد الشغال، فى عز الضهر، ليلي الأزبكي، زيارة بلا موعد، سكر هانم، مصرع كيلو باترا”.