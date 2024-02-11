بالأسماء.. تشكيل وحدة حقوق الإنسان بجامعة المنوفية الأهلية

أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية المكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية قرارا بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بجامعة المنوفية الأهلية برئاسته وعضوية الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية والدكتور إبراهيم هاشم عميد قطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية والدكتور أشرف بلبع عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور عاطف الفقى وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية منسقا ومديرا للوحدة.

أوضح الدكتور أحمد القاصد أن إنشاء الوحدة يأتى فى إطار تفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسسات الدولة، وتوجيهات وزارة التعليم العالى لإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالجامعات ومتابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان ونشر الثقافة القانونية وترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية لدى طلاب الجامعة، لذا يتم تدريس مقرر حقوق الإنسان بجميع الكليات وذلك لتوعية الطلاب وتعزيز وتنمية الوعى القانونى للطالب بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً، بالإضافة إلى تعريفه بواجباته تجاه الجامعة والمجتمع، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات كالندوات التثقيفية والدورات التدريبية وتعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان.

وفى هذا الشأن التقى الدكتور أحمد القاصد والدكتورة نانسى أسعد بالإعلامى أحمد محسن المسئول الإعلامي لوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق لوضع الخطوط العريضة لمهام الوحدة بجامعة المنوفية الأهلية، وسبل التعاون مع وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة والتى تقوم بتسجيل الإنجازات الخاصة بالجامعات، وتوثيقها على مدار العام الجامعي ورصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي.