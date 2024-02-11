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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

حقيقة عودة شيرين وحسام حبيب (فيديو)

عودة شيرين وحسام
عودة شيرين وحسام
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تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب  تريند مؤشر البحث «جوجل»، بعد تداول  أنباء حول عودتها للمطرب حسام حبيب، وأصبح الجمهور يتسائل عن صحة الخبر من عدمه والأسباب وراء عودتهما مرة أخرى.

وكانت شيرين  قد دخلت في قصة حب قصيرة مع طبيب شهير، ولكنها انتهت سريعا لتعود مرة أخرى لحسام حبيب.

وأكدت الأنباء أن شيرين تقيم حالياً مع حسام في فيلته بالتجمع الخامس، وأنها لا ترغب في إعلان خبر عودتهما في الوقت الحالي، بينما أكدت مواقع أخرى أن شيرين نفت تلك الأنباء وأن كل ما يربطها حالياً بحسام حبيب هو العمل فقط.

يذكر أن زواج شيرين وحسام حبيب شهد العديد من الأزمات، حيث أعلنا انفصالهما لأول مرة في شهر نوفمبر2021، وأن الانفصال تم في هدوء ولا وجود لخلافات بينهما، بعدها في يوليو 2022 عندما كشفت عن حلاقة شعرها، وقالت في مداخلة لها مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك خلافاً نشب بينها وبين حسام حبيب ودخلت حينها في حالة نفسية سيئة.

وفي نوفمبر 2023 أعلنت شيرين انفصالها بشكل نهائي من خلال برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، لافتة أنهم انفصلا بشكل حضاري وبكل احترام وهدوء.

 

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