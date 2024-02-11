«أهلا بأمشير».. «الأرصاد» تحذر من عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة.. و«خبراء»: يجب ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم.. وعلى أصحاب الأمراض التنفسية التزام المنازل

مع بداية شهر «أمشير» وحالة الطقس المتقلبة المعروف حدوثها خلال هذا الشهر من الرياح الشديدة والأتربة، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية بشكل ملحوظ على كل الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه سيسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وذلك وفقًا لآخر تحديث لصور الأقمار الصناعية.

وتابعت، أنه سيكون هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، محذرة من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كشفت الهيئة، أن درجة الحرارة الصغرى على المدن الجديدة في القاهرة الكبرى، ستسجل من (10-11 درجة مئوية)، وقد تقترب من الصفر مئوية على بعض المدن والمحافظات، محذرة من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ونصحت أصحاب حساسية الصدر والجيوب الأنفية عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء كمامة، خاصةً في المناطق المكشوفة، حيث تنشط الرياح المحملة بالبرودة والرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل ليلا وفي الصباح الباكر، لانخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا للإصابة بحوادث الصعق التي تسبب الوفاة، والابتعاد عن الأشجار أثناء الرياح، ناصحة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والقيادة ببطء واتباع كل التعليمات المرورية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل، وقد يضطرب جهة الشرق، وارتفاع الموج فيه من (2.25:1.5) والرياح السطحية جنوبية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وخفيفة وارتفاع الموج فيه من (1.75: 1) متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الأحد

تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد 11 فبراير، كالتالي: «القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12».

توقعات الطقس خلال الفترة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من تغير حالة الطقس لمدة 48 ساعة، إذ تشهد البلاد فرصًا لـ سقوط أمطار بداية من الاثنين المقبل حتى الأربعاء 14 فبراير الجاري، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، موضحة نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، وتشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

وطالب الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، خاصةً بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية بشكل ملحوظ على كل الأنحاء، وسيسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضح «قطب»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هيئة الأرصاد تستطلع حالة الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط.

وعلى المستوى الصحي، طالب الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية بعدم الخروج من المنازل قدر المستطاع نظرًا لنشاط الرياح محملة بالأتربة والرمال، ففي ظل هذا الطقس المتقلب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وتناول الأدوية المقررة لهم بشكل منتظم، وخاصةً مرضى الربو والجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.

ونصح «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، المواطنين البعد عن الأماكن المزدحمة والتكدس، وعدم الخروج للهواء الطلق في ظل نشاط الرياح والأتربة، مع الحرص على غسل اليدين باستمرار، وتقوية جهاز المناعة من خلال تناول الأطعمة والفواكه الغنية بالفيتامينات والبروتين، وتناول السوائل الساخنة.