الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأمطار

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من غد الاحد، إلى الخميس 15 فبراير حيث يشهد غدا الأحد، شبورة مائية صباحا كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الإثنين 12 فبراير نشاط رياح عل مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 13 فبراير سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد الثلاثاء 13 فبراير نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وامطار خفيفة الى متوسطة وعلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

كما يشهد الأربعاء 14 فبراير والخميس 15 فبراير ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وامطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى على فترات متقطعة.