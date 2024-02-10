إحالة شخصين إلى الجنح بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة شخصين الي محكمة الجنح لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين و تحريات المباحث.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين فى مدينة نصر لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.



ففى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") .



وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.