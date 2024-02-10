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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة شخصين إلى الجنح بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت جهات التحقيق المختصة إحالة شخصين الي محكمة الجنح لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي. 
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين و تحريات المباحث.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين فى مدينة نصر لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 

ففى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") .
 

وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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