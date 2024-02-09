في احتفالية الإسراء والمعراج.. منشدو الأوبرا يتألقون على مسرح الجمهورية (صور)

أحيت فرقة الإنشاد الديني بإشراف المايسترو عمر فرحات، مساء أمس الخميس، حفلا فنيا جديدا احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج وذكري رحيل الشيخ سيد النقشبندي، على مسرح الجمهورية وسط حضور جماهيري كبير.

وفي مديح رسول الله، تغنى فنانو دار الأوبرا المصرية، وهم: أحمد العمري، وإبراهيم فاروق، وفارس عبد العال، وأحمد حسن، وطه حسين، وحاتم زايد، وأحمد خضر، ومحمد نشأت، وآخرون بمجموعة متنوعة من الأعمال التي قدمها الشيخ سيد النقشبندي.

هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الابتهالات والتواشيح الدينية التراثية والمعاصرة، منها: أسماء الله الحسني، ومدد يارسول الله، وليلة الإسراء، واي سلوي ومراد، وصلوا عليه، ومدد يا نبي، وسلام علي النبي، ومولاي، ويارب صلي علي نبينا، ويا ناصر الإسلام، ويارب كرمك علينا، وصلوا علي من ذكر الله، وطلعة المشهد، ابتهالات النقشبندي، ويا صلاة الزين، وأسماء وصفات الرسول، وغيرها من الأغاني التي لاقت استحسان الحضور.

