4 مدربين يتنافسون على جائزة الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير الماضي.

ويتنافس 4 مدربين على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، وتصدر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة الترشيحات وفقًا للموقع الرسمي للرابطة.

وينافس كلوب على جائزة أفضل مدرب في شهر يناير 2024، الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ومواطنه مايكل أرتيتا مدرب أرسنال، بالإضافة إلى روب إدواردز مدرب لوتون تاون.

قاد كلوب، ليفربول للفوز في 3 مباريات خلال الشهر الماضي في الدوري الإنجليزي، بالانتصار على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2، واكتساح بورنموث برباعية نظيفة، وسحق تشيلسي برباعية مقابل هدف.

وخاض مانشستر سيتي، مباراتين في شهر يناير المنصرم تحت قيادة جوارديولا، فاز بهما على نيوكاسل وبيرنلي.

أما أرتيتا، نجح في تحقيق الفوز لفريق أرسنال على كل من، كريستال بالاس بخماسية نظيفة ونوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف.

فيما قاد روب إدواردز، لوتون تاون لتحقيق أكبر انتصار في تاريخ النادي في الدوري الإنجليزي، باكتساح برايتون بنتيجة 4-0.