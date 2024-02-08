محافظ المنوفية يلتقي وفد من ذوي الهمم وقصار القامة ويقرر صرف دعم مالي للمشاركة في مهرجان المنوفية للبيسبول

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اليوم الخميس، وفد من ذوي الهمم وقصار القامة من أبناء المحافظة.

وقرر المحافظ صرف دعم مالي، وذلك على هامش تنفيذ مهرجان المنوفية للبيسبول للصم وضعاف السمع وقصار القامة والمقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الجاري بالصالة المغطاة لجامعة المنوفية.

وأكد اللواء أبو ليمون دعمه الكامل والمستمر لتلك الفئات لمساعدتهم في ممارسة الرياضة لتعميق وصقل قدراتهم ودمجهم فى المجتمع ولما يمتلكونه من إبداعات ومواهب وابتكارات تساهم في خدمة بلدهم كونهم نماذج يحتذي بها في العزيمة والإرادة والتحدي.

كما أمر المحافظ صرف مساعدة مالية لأحد الحالات الإنسانية من ذوي الهمم مراعاة لظروفه الإجتماعية الصعبة لمساعدته علي تحمل أعباء المعيشة.

هذا وقد أعرب الحضور عن سعادتهم البالغة لدعم محافظ المنوفية لهم ، مقدمين الشكر والتقدير لحرصه وتواصله الدائم مع ذوي الهمم ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة لتلبيتها ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لهم.

ويأتى هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم وقصار القامة (قادرون باختلاف) كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.