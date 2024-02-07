الموافقة على 50 طلب تقنين جديد في اجتماع اللجنة العليا ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 124 )للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة،أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة،سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية،وباقى أعضاءاللجنة من الأمانة الفنية،الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.

ناقش المحافظ "خلال الاجتماع" مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول 11 تظلم،والموافقة على 50 طلب "39 جديد+11 إعادة عرض"ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن " إلى 5005 طلبا.

فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 3449 عقدًا ( 2735عقد مباني+ 714 زراعة)، فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.