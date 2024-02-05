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الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 20 عامًلا بحادث إنقلاب سيارة نقل في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 19 آخرون بكسور وجروح متفرقة في أنحاء أجسادهم، عقب انقلاب سيارة تحمل عمالة زراعية، بعد نزلة الطريق الإقليمي في اتجاه الضبعة بدائرة قسم شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالحادث، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن سيارة النقل انقلبت بنفسها بعد نزلة الطريق الإقليمي، ونتج عن الحادث وفاة عامل وإصابة 19 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، والمصابين هم كل من:" س.ح، 30 سنة، ا.م، 16 سنة، ع.ت، 13 سنة، م.ع، 37 سنة، ه.ا، 38 سنة، م.ع، 13 سنة، م.رض، 18 سنة، ع.ي، 32  سنة، م.و،، 12 سنة، س.و، 15 سنة، ز.ا، 11 سنة، م.ا، 35 سنة، ي.ا، 27 سنة، ا.ح، 9 سنوات، ش.م، 35 سنة، م.ال، 14 سنة، م.ش، 40 سنة، ا.م، 18 سنة، م.ا، 28 سنة"، وجميعهم مقميين بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأسفر الحادث عن وفاة " ا.م "، 45 سنة، ومقيمة بمركز أشمون وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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