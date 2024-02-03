رفع 30 حالة إزالة فورية وتحرير 11 محضر خلال حملة إشغالات موسعة بأشمون

شن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية يرافقه أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات ، والنقيب أحمد أبو ظريفة رئيس شرطة المرافق بأشمون اليوم السبت ، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والميادين بأشمون ،وأسفرت الحملة عن تحرير 11محضر إشغال طريق ، وإزالة 30حالة إشغال فوري ،وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

من جانبه أكد النمر على استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد سيادتة بضرورة إلتزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون .

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