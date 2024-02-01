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الخميس 01 فبراير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصول جثامين 14 شهيدا لمستشفى ناصر بخان يونس

جثامين الشهداء في
جثامين الشهداء في عزة
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أفاد إعلام فلسطيني بوصول جثامين 14 شهيدا لمستشفى ناصر بخان يونس بعد تراجع آليات الاحتلال من محيط المستشفى، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أكدت أن هناك قصف إسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

وتابعت، أن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 بالإضافة للطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين.

وأضافت أن الاحتلال اقتحم أمس باحة مستشفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

مستشفى ناصر خان يونس قوات الاحتلال