مصرف الإمارات المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية

قرر مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40% دون تغيير، وذلك عقب قرار مشابه من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد المركزي الإماراتي، أن هذا القرار يأتي إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير، في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

وقرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي.

كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة، في حين يرتبط الدرهم الإماراتي بسعر صرف ثابت بالدولار الأمريكي، عند 3.67 درهم للدولار الواحد.

وكشف مصرف الإمارات المركزي في بيان سابق، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2023، على أساس شهري بنسبة 1.1% إلى 3.996 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بنحو 3.952 تريليون درهم في سبتمبر 2023.

وذكر المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.982 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، بينما سجل إجمالي الودائع المصرفية نموًا بنسبة 1.4% مرتفعًا من 2.42 تريليون درهم في سبتمبر إلى 2.455 تريليون درهم في نهاية أكتوبر