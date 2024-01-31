أولهم محمد صلاح.. رئيس الوفد يكشف تفاصيل مشروع قانون تحويلات المصريين بالخارج

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن أسر المصريين فى الخارج مقيمون داخل مصر يحصلون على كل الخدمات بمختلف القطاعات وجميع المميزات من الدعم وغيرها، لذلك فهناك حق على ذويهم بالخارج بأن يقفوا بجوار وطنهم فى هذه الظروف.

وأضاف «يمامة» خلال كلمته بالحلقة النقاشية التي ينظمها حزب الوفد، أن رؤيته للحل تتضمن اقتراح إصدار قانون يلزم المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من الدخل الشهرى لهم لمصر بالدولار، وتُرد إلى أسرهم بالجنيه المصري".

وتابع: "وهذا القانون لا يستثنى أحدًا، ويُطبق على أصغر عامل فى الخارج حتى نجم منتخب مصر محمد صلاح، وتكون النسبة 20%".

وتابع: "والوضع الاقتصادى أصبح صعبا والخيارات لم تعد كثيرة، ولم تعد هناك خيارات لمواجهة التداعيات الاقتصادية، ولكن استمرار هذا المظهر يشكل خطرًا حقيقيًا، وحال تطبيق قانون بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل هذه النسبة سيتم توفر 5 مليارات دولار شهريًا، وهذا يكفى للإنقاذ السريع للوضع الاقتصادي".