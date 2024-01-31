محافظ المنوفية يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبة بالديوان العام النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة والوفد المرافق له، وذلك على هامش الجلسة النقاشية مع أولياء أمور الطالبات المقبولين ببرنامج "هي تقود"، والمقرر عقده بقصر ثقافة شبين الكوم بهدف التعريف بأهمية البرنامج في بناء جيل جديد من رائدات الأعمال من مدارس التعليم الفني وتوفير الفرص لتطوير مهاراتهن وإشراكهن في تجارب عملية تسهم في بناء مستقبلهن.

وجاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومدير إدارة التعاون الدولي بالديوان العام.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ المنوفية بالحضور على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أهمية قطاع التعليم الفني باعتباره محور أساسي في التنمية الصناعية والاقتصادية وفقا لرؤية الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأكد دعمه الكامل لكافة أنشطة وفاعليات برنامج "هي تقود" لتعظيم أوجه الاستفادة منه بما يعود بالنفع على الطالبات بتنمية قدراتهن العلمية والنظرية و خلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية والإدارية.

كما لفت إلى دعمه الكامل للمرأة وحرصه على توليها العديد من المناصب القيادية بكافة أجهزة المحافظة كرؤساء للوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري كونها جزءا أساسيا في المجتمع وشريكا فاعلا في إحداث التنمية.

وعقب اللقاء، شهد محمد موسى نائب المحافظ فاعليات الجلسة النقاشية مع أولياء أمور الطالبات المقبولين ببرنامج "هي تقود" بقصر ثقافة شبين الكوم بحضور عدد من الجهات المعنية وممثلي الشركة المصرية للاتصالات وبنك مصر وشركة اّبتشي، حيث بلغ عدد الطالبات المقبولين بالبرنامج 35 طالبة تم اختيارهم من بين 150 طالبة للتعريف بكيفية دعمهن وتحويل أفكارهن إلى واقع ملموس ،وقد اكد نائب المحافظ على تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات لتعظيم الاستفادة من البرنامج والمساعدة في خلق وتأهيل كوادر نسائية تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة أن برنامج "هي تقود" هو أول برنامج مختص بدعم طالبات التعليم الفني في مصر وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

كما أشار إلى أهمية الجلسة في التوعية بضرورة تمكين الشابات وطالبات التعليم الفني وتوفير الفرص لتاهيلهن في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة وذلك من خلال تنمية قدراتهن العلمية والنظرية باستخدام احدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا.

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