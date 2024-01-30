أمم أفريقيا.. المغرب بتشكيل هجومي أمام جنوب إفريقيا

يواجه منتخب المغرب نظيره جنوب إفريقيا، في مباراة حاسمة على ملعب استاد لاورينت بوكو في كوت ديفوار، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

وأعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيل قوي يضمّ أفضل لاعبيه، بقيادة أشرف حكيمي ونصير مزراوي في خط الدفاع، وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي في خط الوسط، ويوسف النصيري في خط الهجوم، فيما شهد التشكيل غياب نجمه حكيم زياش بسبب الإصابة، ما قد يُؤثّر على خططه الهجومية.

وجاء منتخب المغرب بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، يوسف النصيري، أمين عدلي.

ويطمح منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق مفاجأة أمام المغرب والتأهل إلى ربع النهائي، مستفيدًا من قوّة خط دفاعه وخبرة لاعبيه.

ويتوقع أن تكون المباراة صعبة وقوية بين المنتخبين، حيث يمتلك كل منهما نقاط قوة وضعف، ما يجعل النتيجة مفتوحة فى كافة الاحتمالات، حيث يسعى كل منهما لحجز مقعد في ربع النهائي ومواصلة مشواره نحو اللقب القاري.