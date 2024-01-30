اليونان: نتطلع للحصول على ميزة من أمريكا لتعزيز قدرات الردع لدينا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى جاهدة للحصول على "ميزة نوعية" من الولايات المتحدة، بهدف تعزيز قدرات الردع لديها وتجهيز قواتها المسلحة لمواجهة التحديات الحديثة، مؤكدًا وجود اتفاقية دفاعية مستمرة مع وأشنطن.

وأوضح ميتسوتاكيس في تصريحات إعلامية أن هذا الاتفاق الدفاعي سيسهم بشكل كبير في تعزيز القوات المسلحة اليونانية، مشيرًا إلى أهمية دور اليونان كعامل استقرار للمنطقة، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن اليونان تحظى بتقدير ودعم من الولايات المتحدة، معبرًا عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ونجاح السياسة الخارجية اليونانية في تحقيق أهدافها.

وأكد ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن شراء طائرات مقاتلة متقدمة من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة هو جزء فقط من اتفاقية أكبر تشمل أيضًا تحديث أجزاء أخرى من نظام الدفاع اليوناني، إضافة إلى خطوات لتعزيز صناعة الدفاع المحلية.

وبخصوص التكلفة المالية للصفقة، أوضح ميتسوتاكيس أنه لم يتم تحديدها بعد بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن اليونان ملزمة بإنفاق مزيد من الأموال على دفاعها بسبب موقعها الاستراتيجي.

وشدد رئيس الوزراء اليوناني على أهمية الحفاظ على التقارب الأخير في العلاقات بين اليونان وتركيا، معترفًا في الوقت نفسه بأنه لا يمكن توقع خلو العملية من الاضطرابات، مؤكدًا أن التقارب بين البلدين لن يتقدم دون تحديات وصعوبات.