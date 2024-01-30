إيطاليا تجدد تأكيدها على أهمية "حل الدولتين" للقضية الفلسطينية

أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، التشديد على أهمية حل الدولتين كأساس أساسي للاستقرار والنمو في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد تاياني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، أن بلاده تولي اهتمامًا بالأزمة الحالية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يهدف إلى وقف التصعيد وتحقيق سلام يضمن أمن إسرائيل ويمنح الشعب الفلسطيني الأمل في تأسيس دولة مستقلة معترف بها دوليًا في المستقبل.

وأضاف أن حل الدولتين يمثل الشرط الأساسي لنمو المنطقة بأكملها في إطار آمن ومستقر، مشيرًا إلى أن هذا الحل يجب أن يكون نتيجة تحققت بالتوافق والاتفاق بين الأطراف المعنية.