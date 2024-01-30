صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" ارتفاعه لتحقيق مستويات تاريخية جديدة بعد أن صعد بنسبة 0.4% بعد مرور أول 20 دقيقة من بداية الجلسة وصولا إلى مستوى 29,345.31 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 6,840.48 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 9,698.67 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.83%، مسجلا 12,547.43 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.77%، ليصل إلى مستوى 35,794.17 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.6% وصولا لمستوى 5,596.97 نقطة.