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الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" ارتفاعه لتحقيق مستويات تاريخية جديدة بعد أن صعد بنسبة 0.4% بعد مرور أول 20 دقيقة من بداية الجلسة وصولا إلى مستوى 29,345.31 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 6,840.48 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 9,698.67 نقطة.       

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.83%، مسجلا 12,547.43 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.77%، ليصل إلى مستوى 35,794.17 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.6% وصولا لمستوى 5,596.97 نقطة.                     

البورصة مستهل التعاملات