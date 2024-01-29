الذهب فى أعلى مستوياته.. سعر الأونصة يرتفع 0.5% مسجلا 2033 دولارا

سجل الذهب ارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى في 3 جلسات، وذلك مع عودة الطلب في التزايد على الملاذ الآمن مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لتصريحات رئيس البنك الفيدرالي بعد اجتماع البنك هذا الأسبوع.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الاثنين بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2033 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2018 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2028 دولار للأونصة.

وبالرغم من ارتفاع سعر الذهب اليوم إلا أن تحركاته تبقى داخل نطاق تداول عرضي، ويواجه السعر مقاومة حالية عند منطقة 2035 – 2040 دولار للأونصة من المتوقع أن تستمر في إعاقة حركة الذهب لأعلى حتى وجود حافظ قوي في الأسواق.

الحافز القوي قد يأتي هذا الأسبوع من اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وترقب الأسواق لتصريحات جيروم بأول رئيس البنك الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة وسياسته النقدية ثابته دون تغير، ولكن التركيز سيكون على أية تلميحات تصدر في بيان البنك أو تصريحات رئيسه بخصوص مستقبل أسعار الفائدة.

الأسبوع الماضي شهد ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية بشكل معتدل في ديسمبر ليبقى ارتفاع التضخم أقل من 3% للشهر الثالث على التوالي وهو ما قد يسمح للبنك الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات أخرى الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمو بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوي.

نمو الاقتصاد الأمريكي بأفضل من التوقعات يزيد من مرونة الاقتصاد الأمريكي وتقبله استمرار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، وهو ما يسبب حيرة بالنسبة للمستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وفق تحليل جولد بيليون لحركة الذهب عالمياً .

الأسبوع الماضي شهد انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.5% للأسبوع الثاني على التوالي، بينما بدأ تداولات الأسبوع الجاري على ارتفاع بدعم من أخبار عن مقتل جنود أمريكيين وجرح آخرين في هجوم على القوات الأمريكية على الحدود السورية، مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.