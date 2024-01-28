تفاصيل خطة إسرائيل الشيطانية وعلاقتها بـ"الأونروا".. سمير فرج يفجر مفاجأة

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن اللقاء الذي يعقد في فرنسا بين أجهزة مخابرات مصر وأمريكا وإسرائيل ورئيس وزراء قطر، يبحث كافة النقاط المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكذلك موقف إدارة قطاع غزة، وبحث إنشاء قوى سلام عربية.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن إنشاء القوى السلام العربية سيكون عن طريق الجامعة العربية وليس الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيكون واضحا بين جميع الأطراف.

وأشار فرج إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، زار المنطقة، لافتا إلى أن هناك صياغة أخرى من 10 دول منهم إيطاليا بشأن الأحداث الجارية في المنطقة وكذلك التهديد الحوثي في البحر الأحمر.

وأوضح أن جرائم إسرائيل مستمرة في قطاع غزة، قائلا:"الشيطان لو نزل مكنش عرف يعمل اللي إسرائيل عملته"، وهو ما ظهر في تصريحات منظمة الأونروا أمس، وحث إسرائيل الدول على سحب الدعم للأونروا.

ولفت إلى أن سكان قطاع يعانون معاناة شديدة جراء الإجراءات الإسرائلية، مبينا أن غزة هي أكبر سجن في العالم الآن، والتقييد على سكان القطاع منها العمالة الفلسطينية في تل أبيب وغلق المعابر الستة وهو ما يفاقم المعاناة لدى القطاع، إلى جانب سحب دعم الأونروا، وهي خطة شيطانية إسرائيلية.

وتابع فرج، أن الهدف الإسرائيلي الشيطاني من ذلك هو الضغط على سكان قطاع غزة للتهجير واللجوء إلى الدول، موضحا أن الأمم المتحدة أكدت أن هذا عقاب جماعي على الفلسطينيين.