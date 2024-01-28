حسن الرداد ينشر كواليس مسلسله الجديد "محارب"

يستأنف الفنان حسن الرداد تصوير مسلسله الجديد محارب، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ونشر الرداد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورا من كواليس التصوير وكتب معلقا:'من كواليس مسلسل محارب رمضان٢٠٢٤ إن شاء الله، أوعدكم بمسلسل كبير يليق بحضراتكم إن شاء الله، إنتاج: أحمد السبكى، تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل ".

تدور أحداث المسلسل حول الشخصية التي يجسدها الفنان حسن الرداد ضمن الأحداث شخصية سائق ميكروباص تمر حياته بالعديد من الأزمات، والعمل من إنتاج أحمد السبكي، وأحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي شعبي.

يشارك في بطولة مسلسل "محارب" أيضا أحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور.