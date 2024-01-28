مخيم جنين يؤرق الاحتلال الإسرائيلي بسبب المقاومة

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنّ مخيم جنين يؤرق الاحتلال الإسرائيلي مادامت هناك مقاومة ممتدة واشتباكات عنيفة عندما يقتحمه.

وأضاف السلامين، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر جولة "المراسلين"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد: "كلما اقتحم الاحتلال مخيم ومدينة جنين تنشب اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين، حيث يزرعون عبوات ناسفة محلية الصنع لإعطاب بعض الآليات التي تتوغل في مخيم ومدينة جنين".

وتابع، أن منطقة الشمال بأكملها تؤرق الجيش الإسرائيلي، وكلما اتسعت رقعة الاشتباكات المسجلة يزداد جنون الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن الضفة الغربية شهدت، أمس، اعتقال 22 فلسطينيا، بينهم سيدة وأربعة أطفال، لتزداد حصيلة المعتقلين منذ بداية السابع من أكتوبر لأكثر من 6330 معتقلا، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال الذين أعتقلوا من الضفة الغربية وفي الداخل المحتل وقطاع غزة من النساء والسيدات والأطفال.

وأكدت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أنّ سياسيات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارسات المستوطنين، أحد الأسباب الرئيسية وراء الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال في غزة وخارجها.