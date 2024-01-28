نائب محافظ جنوب سيناء تتابع منظومة التراخيص الجديدة برأس سدر

زارت الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، مدينة رأس سدر، وعقدت اجتماعًا موسعا؛ لمتابعة سير العمل بمنظومة التراخيص الجديدة و طلبات التصالح على مخالفات البناء و الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين .

كان اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قد صدق الأسبوع الماضي على (3) قرارات حالات تصالح علي مخالفات البناء "نموذج 10" لأهالي مدينة رأس سدر، وذلك خلال عرض على حمادة رئيس مدينة راس سدر، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

و بذلك يصبح اجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر963 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه المحافظ بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح والتقنين لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

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