محمود فوزي: الحوار الوطني مفتوح أمام الجميع

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن التنسيقية نجحت في إقامة منصة حوارية جعلت الشعب يتقبل الرأي والرأي الآخر، وساهمت في تقوية القضية الوطنية لدى الشباب.

جاء ذلك بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، علي هامش معرض الكتاب بعنوان "الحصاد الوطني المستمر".

وأضاف فوزي، أن كافة الإنجازات التي تقدمها التنسيقية تؤكد نجاح الفكرة يومًا تلو الآخر، آملًا لها المزيد من النجاح والتقدم في المستقبل.

وأشار إلى أن الحوار الوطني لم شمل كافة أطياف المجتمع المصري، ويده مفتوحة وممتدة للجميع للمشاركة.