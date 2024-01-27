مرتديًا الخوذة.. وزير التموين يتفقد صومعة الأقماح المستوردة في بورسعيد (صور)

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال إنشاء صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد، بحضور محمد عوض، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات وزارة التموين.

وزير التموين يتفقد صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد

وارتدى الوزير "خوذة" على رأسه ضمن عوامل الأمن والسلامة خلال تفقده موقع العمل، كما حمل أحد مرافقيه شمسية لحمايته من التساقط الغزير للأمطار الذي شهدته المحافظة وقت الجولة.

وأكد وزير التموين أن أعمال إنشاء صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد قاربت على الانتهاء، بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن بتكلفة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13.2 مليون يورو قرض من صندوق أوبك لتنمية الدولية "أوفيد"، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه.

يشار إلى أن وزير التموين وضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب التي تتكون من 8 خلايا على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد في نهاية أكتوبر عام 2021.