حصاد الحوار الوطني..محمود فوزي ضيف ندوة التنسيقية بمعرض الكتاب غداً

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غداً السبت في الرابعة مساءً، ندوة علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بعنوان "الحصاد الوطني المستمر"، بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

ومن المقرر أن تناقش الندوة، التي يديرها الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما جاء في كافة جلسات الحوار الوطني، من أفكار وأطروحات وتوصيات، خلال الفترة الماضية.

كما تناقش الندوة، كيف ساهم الحوار الوطني، في تحسين المناخ العام، فضلا عن مستقبل الحوار الوطني، خلال الفترة المقبلة، وما الذي يمكن أن يقدمه.

