اليوم.. ختام منافسات الفردي ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

تختتم منافسات الفردي ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي، اليوم الخميس، وأقيمت البطولة في الفترة من 24 يناير، وتستمر حتى 27 يناير الجارى، داخل مجمع صالات بالسادس من أكتوبر.

وتستكمل اليوم باقي مباريات دور المجموعات، ثم المباريات النهائية لجميع الفئات على صعيد الفردي في الفترة المسائية.

وتأهل أمس الأربعاء 6 لاعبين مصريين للدور ربع النهائي، حيث تأهل في منافسات صعيد الرجال خالد رمضان في الفئة الثالثة وسامح عيد في الفئة الرابعة، بالإضافة إلى حسان طلبة وإيهاب فطير في الفئة الخامسة وسيد يوسف في الفئة السابعة.

كما ضمنت فايزة محمود تواجدها في ربع النهائي على صعيد السيدات في الفئة الرابعة والخامسة، ومن المقرر أن تقام مباريات الزوجي للرجال والسيدات والمختلط يومي الجمعة والسبت.

وتكمن أهمية البطولة في جمع النقاط للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتقام البطولة بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة كالتالي: بلجيكا ، تشيلي ، التشيك ، إسبانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، ألمانيا ، هونج كونج ، المجر، الهند ، العراق ، إيطاليا ، اليابان، كازاخستان ، كوريا الجنوبية ، السعودية ، مونتينيجرو ، هولندا ، النرويج ، رومانيا، سلوفاكيا ، السويد ، تركيا ، أوكرانيا ، فنزويلا ، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وجدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.