مصرع طفل إثر انقلاب تروسيكل أعلى كوبرى البراميل بالدقهلية

لقى طفل مصرعه عصر اليوم الأربعاء إثر انقلاب تروسيكل أعلى كوبرى البراميل بميت غمر اتجاه القاهره بنطاق محافظة الدقهلية .

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر بانقلاب تروسيكل أعلى كوبرى البراميل فى اتجاه القاهره ووجود خاله وفاة .

على الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الطفل عبد الله محمد رمضان 6 سنوات مقيم مساكن الايواء بمدينة ميت غمر، حيث انقلب به تروسيكل كان يستقله مع والده.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.