نصر عبده: المظاهرات ضد إبادة الفلسطينيين غيرت السياسة الدولية تجاه حرب غزة (فيديو)

قال نصر عبده، مدير تحرير البوابة نيوز، إن المظاهرات في العديد من دول العالم والتي ترفض الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، غيرت اتجاه السياسة الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا، ولذلك فهي قادرة على الاستمرار في التغيير.

وأضاف "نصر" في حواره لبرنامج "حوار اليوم" على فضائية "النيل للأخبار" اليوم الأربعاء، أن هناك اتجاهين من اتجاهات التغيير سواء على المستوى الشعبي، الذي كنا نرى فيه تظاهرات قليلة داعمة للاحتلال الإسرائيلي وتجميع التبرعات للاحتلال الإسرائيلي وهذا النوع اختفى نهائيًا ولم نعد نراه منذ عدة أسابيع، والاتجاه الآخر هو التغير الملحوظ في لغة وسياسات بعض الدول التي كانت تعلن دعمها وانحيازها الأعمى للاحتلال الإسرائيلي دون مراعاة أي شيء آخر.

وتابع، أن اللهجة الرسمية التي كانت تتحدث بها تلك الدول والتي كانت ظاهرة في بيانات مؤسساتهم الرئاسية ووزارات الخارجية أو مسئولي هذه الدول كانت لهجة داعمة وتستقوي بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتغيرت هذه اللهجة، مؤكدًا أن التغيير كان شعبيًا ورسميًا وكان هناك دور كبير للتظاهرات الرافضة لسياسات الاحتلال في هذا التغيير.

وأردف، أن المظاهرات تعتبر أداة من أدوات الضغط الشعبي على الحكومات ومتخذي القرارات في هذه الدول، موضحًا أن معظم الدول تعرضت لضغوطات اقتصادية نتيجة حرب غزة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت عدة مظاهرات رافضة لدعم إسرائيل بهذا الشكل على حساب المواطن الأمريكي، ولذلك فإن المظاهرات يمكن اعتبارها أداة من أدوات الدبلوماسية وإن كانت أداة شعبية ولكنها تصب في حزمة الأدوات الدبلوماسية التي تؤدي لتغيير نهج متخذي القرار.