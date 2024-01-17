ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«توك توك» ينهي حياة مسن دهسًا بإمبابة والأمن يضبط قائده

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي مسن بالمعاش مصرعه جراء اصطدام دراجة نارية توك توك بجسده بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بكورنيش النيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن بالمعاش عبور الطريق صدمته دراجة نارية توك توك مما تسبب فى مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اصطدام دراجة نارية إشارة من غرفة عمليات النجدة أجهزة الأمن القانونيه اللازمة النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة حادث مروري عبور الطريق شمال محافظة الجيزة شرطة إمبابة مباحث قسم شرطة إمبابة محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة وقوع حادث مروري قسم شرطة إمبابة