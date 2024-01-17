«توك توك» ينهي حياة مسن دهسًا بإمبابة والأمن يضبط قائده

لقي مسن بالمعاش مصرعه جراء اصطدام دراجة نارية توك توك بجسده بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بكورنيش النيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن بالمعاش عبور الطريق صدمته دراجة نارية توك توك مما تسبب فى مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.