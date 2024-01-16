وزير التموين ردًا على الدعاء عليه بسبب الأسعار: لا يعنيني في شيء

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما أثاره النواب بأنه وزير الغلابة والبعض الآخر وصفه بأن المواطنين يقومون بالدعاء عليه، لا يعنيه فى شئ وكل ما يشغله فقط إننا كدولة وبرلمان وكافة العاملين فى الحكومة نسعي لخدمة المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة له، بشأن غلق المخابز وعدم فتح أخرى جديدة، إننا دولة دستور وقانون وقرارات وزارية يوجد قرار وزارى ينظم فتح المخابز منها المتوسط العام فى المنطقة.

وتابع: "حتى هذة اللحظة لم نتفق من نحن والى أين نذهب الجميع يريد مصلحة الموطن.. الحكومة والبرلمان والأجهزة ولكن مربط الفرس فى كيف نحقق ذلك وليس ليس فى ماذا نريد فلا يوجد خلاف بيننا على ماذا .

وأكد وزير التموين أنه لم يحدث غلق مخبز وهو الوحيد في قرية، واذا كان هناك عقوبة غلق فى القرية التى بها مخبز واحد لم يتم اغلاقه ، مؤكدا انه هناك بعض اصحاب المخابز يشتغلون شمال وعقوبة الغلق هى السبيل الوحيد لردعهم ، فللايوجد عقوبة حقيقية مؤثرة فى المخبز إلا الغلق.

واضاف البعض يقول فين وزارة التموين وأن أرد وزير التموين موجود أمامكم ، واستطاعت الوزارة تأمين كل السلع التموينية التى تثرف على البطاقات بأسعر مخفضة منها السكر ب 12 جنيهًا، وكسر والزيت ب 30 جنيهًا، كل هذة الفروقات فى الأسعار تتحملها الوزارة.