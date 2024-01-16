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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري الزقازيق

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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استقبل مستشفى السنبلاوين في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جثة ومصابين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها من أعلى كوبري على طريق السنبلاوين الزقازيق.

وضحايا الحادث هم: إبراهيم محمد صديق 24 عامًا، جثة هامدة ورضا حسام رضا 23 عامًا، مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيسر وأحمد فيصل أحمد جبر 23 عامًا مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمين بالزقازيق.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بانقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري على طريق السنبلاوين الزقازيق ووجود مصابين وجثة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، و3 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى يستقلها ثلاثة أشخاص من أعلى الكوبرى ووفاة إحداهما وإصابة الاثنين الآخرين.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السنبلاوين وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى على ذمة تصرفات النيابة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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