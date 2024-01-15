الإصابة تمنع أوباما من المشاركة في تدريبات الزمالك

حصل يوسف أوباما لاعب الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق، اليوم الإثنين، والتي أقيمت على ملعب النادي بميت عقبة .

وجاء غياب أوباما بسبب معاناته من إجهاد عضلي، حيث قرر الجهاز الفني انتظام اللاعب في التدريبات بداية من غدا الثلاثاء .

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك ثالث مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري غدا الثلاثاء وذلك أمام فريق الشباب الكويتي على ملعب نادي الزمالك بمقره في ميت عقبة، بعدما خاض وديتين مؤخرا أمام فرق كسكادا وعثماثون طنطا .

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال وذلك لحين إعلان أسم المدرب الأجنبي الجديد للفارس الأبيض .