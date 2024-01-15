حزب المؤتمر: خلال الـ100 يوم من العدوان على غزة مصر أثبتت للعالم تبنى القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنه خلال الـ100 يوم عدوان على قطاع غزة قدمت الدولة المصرية ولا تزال بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من الأطروحات والدبلوماسية والحلول واستطاعت أن تحشد الرأى العام العالمى لرفض قضية التهجير، وأكدت بما لا يدع مجال للشك ان فلسطين هي قضية مصر الأولى قيادة وشعبا.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية خلال هذه الفترة قامت بالعديد من الخطوات الجادة لحل القضية وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، حيث اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى، موقفًا تاريخيًا سيخلّد فى صفحات التاريخ، بداية من الوقوف ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية ومخططات تهجير أهل غزة داخل أو خارج أراضيهم ، مؤكدًا أن هذا سيزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة، ويمكن أن يؤدى إلى توسيع دائرة الحرب إلى الإقليم ككل .

وتابع السعيد غنيم:" خلال الـ100 يوم حرب على قطاع غزة ايضا تنوعت الخطوات المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما بين مشاركات دولية دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومناشدة وحشد رأي عام عالمي لمنع التهجير وتصفية القضية، إضافة إلى العديد من المبادرات الجادة ، مرورا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن فلسطين قضية الدولة المصرية قيادة وشعبا والتاريخ خير شاهد على ذلك، ومن ثم كل ما يثار مجرد شائعات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع والغرض منها تنصل دولة الاحتلال من جرائمها وحرب الإبادة والتطهير العرقى الذى تمارسه ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، ومصر لم ولن تتوقف عن نصر القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء فى قطاع غزة بشتى الطرق.