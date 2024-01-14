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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الصيني: نشكر الدعم المصري لنا في قضية تايوان

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الصيني
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قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن الجانب الصيني سيواصل دعم مصر، في الحفاظ على سيادة الوطن وأمنها، واستكشاف طريق التنمية المناسب مع الظروف الوطنية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تقدر جهود مصر، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالإنتخابات الرئاسية.

وأضاف "يى"، أننا نشكر الدعم المصري للصين، خاصة في قضية تايوان، مشيرا أنه تم توقيع برنامج تنفيذي مع مصر لمدة 5 سنوات قادمة، من أجل التبادل الإقتصادي والتجاري.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم مصر ضية تايوان