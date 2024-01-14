"صرف الإسكندرية" تفوز بالمركز الأول في ماراثون مصر الدولي 31

أعلنت شركة الصرف الصحي اليوم الاحد، عن فوز فريق اختراق الضاحية بالمركز الأول للعام الثامن على التوالي، كما فازت فرق الفئات العمرية بعدة مراكز متقدمة ضمن ماراثون مصر الدولي رقم 31.

انطلقت فعاليات ماراثون مصر الدولي بنسخته الـ 31 في وجود أكثر من 1000 متسابق من مختلف جنسيات العالم، بمحافظة الأقصر أمام معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي، وهو من أقدم الماراثون التي يتم تنظيمها كل عام في الشرق الأوسط وأفريقيا، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.

وشارك في الماراثون العديد من دول أوروبا وإفريقيا بجانب بعض المشاركين من الدول العربية وأبرزها مصر، والأردن والسعودية، أما عن الدول الأخرى فقد شاركت سويسرا، وبلجيكا وفرنسا والصين، وإيرلندا، والبرازيل وإسبانيا، وكندا وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

وهنأ اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فريق الشركة الفائز، وأكد أن الرياضة هي لغة مشتركة تخلق مزيد من التعاون والتفاهم ورح الفريق الواحدة، وتنعكس على تحسين الأداء أثناء العمل.

واشار الى أهمية مشاركة العالمين في هذا النوع من الرياضيات، ويعتبر أهم الأحداث السياحية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيراً على دعمه للرياضة بما يعود بالنفع على الشركة والعاملين بها على المستوى المعنوي والفني.

وأبدي "نافع" شكره العميق للجنة الرياضية وفريقي اختراق الضاحية والمسافات الطويلة عن مشاركتهم بالبطولة وتمثيل الشركة بشكل مشرف.

تحت رئاسة أستاذ. محمود عبد اللاه رئيس اللجنة الرياضية.

والأستاذ. أحمد رجب نائب رئيس اللجنة الرياضية.

والأستاذ. محمد طاهر عضو اللجنة الرياضية

والأستاذ. طارق الشريف عضو اللجنة الرياضية

والأستاذ. السيد فرغلي مقرر النشاط الرياضي

والأستاذ. صبحي الطير عضو اللجنة الرياضية

والأستاذ محمد زغلول عضو اللجنة الرياضية