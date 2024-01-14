بالصور.. انتظام امتحانات نقل الثانوية في الوادي الجديد

انطلقت امتحانات صفوف النقل الأول والثاني الثانوي بمدارس التعليم العام في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بمتابعة لحظية لجميع الإدارات التعليمية الخمس عبر شبكة سكايب تضم كل الإدارات التعليمية بالمراكز الإدارية الخمسة.

فيما ترأس المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان مديرية التربية والتعليم بمدينة الخارجة.

حيث تابع مع الإدارات التعليمية انتظام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بلجان سير الامتحانات بمدارس التعليم الثانوي.

وأكد سيد، أنه يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان بمادة اللغة العربية ورقيا، والصف الثاني الثانوي الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية إلكترونيًا.

وفى سياق متصل، اطمأن وكيل التعليم على انتظام أعمال الامتحانات لصفوف النقل للتعليم الابتدائي - الإعدادي - الثانوي الفني - سمعي وبصرى - التعليم المجتمعي للعام الدراسي 2023-2024م، لافتًا إلى هدوء واستقرار العمل والتواصل اللحظي مع الإدارات التعليمية وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فورى.

انتظام لجان امتحانات صفوف النقل بالوادي الجديد للمرحلة الثانوية

شبكة سكايب...متابعة لحظية وانتظام لامتحانات صفوف النقل الثانوية في الوادي الجديد

غرفة عمليات امتحانات صفوف النقل الثانوي بالوادي الجديد

مدير تعليم الوادي الجديد يترأس غرغة عمليات الامتحانات