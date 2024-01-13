الدوري الإنجليزي.. إيزاك يقود هجوم نيوكاسل أمام مانشستر سيتي

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر سيتي، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق نيوكاسل، اليوم السبت، نظيره مانشستر سيتي على ملعب سانت جيمس بارك، على أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود السويدي ألكسندر إيزاك، هجوم الماكبايس أمام السيتي، رفقة أنتوني جوردون وميجيل ألميرون.

ويحتل نيوكاسل، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما ياتي مانشستر سيتي في المركز الثالث وفي رصيده 40 نقطة.

تشكيل نيوكاسل لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: تريبير - فابيان شار - بوتمان - دان بران

خط الوسط: لونجستاف - جيماريش - مايلي

وفي الهجوم: ميجيل ألميرون - ألكسندر إيزاك - أنتوني جوردون.