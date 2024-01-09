شاب يشنق نفسه في كفر الشيخ لمعاناته من مرض نفسي

أقدم شاب في أوائل العشرينيات من عمره، مقيم بإحدى قري مركز كفر الشيخ، علي الأنتحار بشنق نفسه في منزل عائلته، نظرًا لمعاناته من مرض نفسي، كان يعالج منه منذ سنوات.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطار من اللواء أحمد نزيه مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، يفيد بتلقيه إشارة من أحد أهالي قرية كفر دفريه، التابعة لمركز كفر الشيخ، بالعثور علي جثة شاب يدعي “ م م غ -23 سنة ” عامل باليومية، مشنوقًا بأحدي غرف منزله بالطابق الأرضي بواسطة حبل.

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ إلي مكان البلاغ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها وصرحت بدفن الجثة.

وبسؤال أهلية المتوفي، لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته، وأرجعوا سبب الوفاة، لمعاناته من مرض نفسي كان يعالج منه.

وأفادت التحريات، أن المتوفي متزوج منذ عامين ورزق بمولود منذ عدة أشهر قليلة فقط، وأنه يقيم بمنزل مستقل عن والده، وأنه لم يحدث ثمة خلافات مع أحد خلال اليومين الماضيين، حيث كان يسهر مع أصدقائه في مقهي ليلة أمس وخرج صباح اليوم الثلاثاء، لمدينة كفرالشيخ، لقضاء بعض المصالح، ثم عاد ودخل غرفته ليتم اكتشاف الوفاة.